Mortal Kombat X попала в новую распродажу / фото NetherRealm Studios

Сегодня в PlayStation Store началась новая распродажа. Скидки до 96% получили сотни разнообразных игр: от проверенных временем хитов и эксклюзивов Sony до новинок, вышедших менее года назад.

Акция продлится до 8 июля.

Самые интересные предложения в PS Store:

  • Anthem – 87 грн (скидка 96%);
  • Thief – 64 грн (скидка 90%);
  • Tomb Raider: Definitive Edition – 97 грн (скидка 85%);
  • Deus Ex: Mankind Divided – 202 грн (скидка 85%);
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 151 грн (скидка 84%);
  • Alien: Isolation – 209 грн (скидка 80%);
  • Unravel – 107 грн (скидка 80%);
  • Лошадь Гоночной 2016 – 65 грн (скидка 80%);
  • Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);
  • Limbo – 74 грн (скидка 75%);
  • Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (скидка 75%);
  • Resident Evil Raccoon City Edition (2 и 3 часть) – 879 грн (скидка 60%);
  • Control – 474 грн (скидка 50%);
  • Mortal Kombat X – 324 грн (скидка 50%).

Новинки на распродаже в PS Store:

  • NHL 21 (Deluxe Edition) – 359 грн (скидка 85%);
  • FIFA 21 (Champions Edition) – 728 грн (скидка 73%);
  • Ghostrunner – 499 грн (скидка 50%);
  • Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);
  • Worms Rumble – 324 грн (скидка 35%);
  • Outriders – 1299 грн (скидка 35%);
  • Nier Replicant Ver.1.22474487139… – 1349 грн (скидка 25%);
  • Hood: Outlaws And Legends – 799 грн (скидка 20%).

Эксклюзивы PS4 и PS5:

  • Knack 2 – 479 грн (скидка 60%);
  • Persona 5 Royal – 809 грн (скидка 55%);
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 грн (скидка 50%);
  • The Order 1886 – 599 грн (скидка 50%);
  • LittleBigPlanet 3 – 324 грн (скидка 50%);
  • Bloodborne: Game of The Year Edition – 524 грн (скидка 50%).

Стоит отметить, что до 6 июля подписчики PS Plus могут получить бесплатно космический симулятор Star Wars: Squadrons, ремейк Virtua Fighter 5, кооперативный экшен про спецагентов – Operation: Tango (только для владельцев PS5).

Напомним, что на днях в PS Store со сниженной на 25% ценой вернулся ролевой экшен Cyberpunk 2077. Однако платформодержатель не рекомендует играть в него на базовой версии PS4, только на PS4 Pro или PS5.

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Автор: Сергей Коршунов