Цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.

Сегодня в PlayStation Store началась новая распродажа. Скидки до 96% получили сотни разнообразных игр: от проверенных временем хитов и эксклюзивов Sony до новинок, вышедших менее года назад.

Акция продлится до 8 июля.

Самые интересные предложения в PS Store:

Anthem – 87 грн (скидка 96%);

Thief – 64 грн (скидка 90%);

Tomb Raider: Definitive Edition – 97 грн (скидка 85%);

Deus Ex: Mankind Divided – 202 грн (скидка 85%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 151 грн (скидка 84%);

Alien: Isolation – 209 грн (скидка 80%);

Unravel – 107 грн (скидка 80%);

Лошадь Гоночной 2016 – 65 грн (скидка 80%);

Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);

Limbo – 74 грн (скидка 75%);

Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (скидка 75%);

Resident Evil Raccoon City Edition (2 и 3 часть) – 879 грн (скидка 60%);

Control – 474 грн (скидка 50%);

Mortal Kombat X – 324 грн (скидка 50%).

Новинки на распродаже в PS Store:

NHL 21 (Deluxe Edition) – 359 грн (скидка 85%);

FIFA 21 (Champions Edition) – 728 грн (скидка 73%);

Ghostrunner – 499 грн (скидка 50%);

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);

Worms Rumble – 324 грн (скидка 35%);

Outriders – 1299 грн (скидка 35%);

Nier Replicant Ver.1.22474487139… – 1349 грн (скидка 25%);

Hood: Outlaws And Legends – 799 грн (скидка 20%).

Эксклюзивы PS4 и PS5:

Knack 2 – 479 грн (скидка 60%);

Persona 5 Royal – 809 грн (скидка 55%);

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 грн (скидка 50%);

The Order 1886 – 599 грн (скидка 50%);

LittleBigPlanet 3 – 324 грн (скидка 50%);

Bloodborne: Game of The Year Edition – 524 грн (скидка 50%).

Стоит отметить, что до 6 июля подписчики PS Plus могут получить бесплатно космический симулятор Star Wars: Squadrons, ремейк Virtua Fighter 5, кооперативный экшен про спецагентов – Operation: Tango (только для владельцев PS5).

Напомним, что на днях в PS Store со сниженной на 25% ценой вернулся ролевой экшен Cyberpunk 2077. Однако платформодержатель не рекомендует играть в него на базовой версии PS4, только на PS4 Pro или PS5.

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Автор: Сергей Коршунов