Сегодня в PlayStation Store началась новая распродажа. Скидки до 96% получили сотни разнообразных игр: от проверенных временем хитов и эксклюзивов Sony до новинок, вышедших менее года назад.
Акция продлится до 8 июля.
Самые интересные предложения в PS Store:
- Anthem – 87 грн (скидка 96%);
- Thief – 64 грн (скидка 90%);
- Tomb Raider: Definitive Edition – 97 грн (скидка 85%);
- Deus Ex: Mankind Divided – 202 грн (скидка 85%);
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 151 грн (скидка 84%);
- Alien: Isolation – 209 грн (скидка 80%);
- Unravel – 107 грн (скидка 80%);
- Лошадь Гоночной 2016 – 65 грн (скидка 80%);
- Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);
- Limbo – 74 грн (скидка 75%);
- Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (скидка 75%);
- Resident Evil Raccoon City Edition (2 и 3 часть) – 879 грн (скидка 60%);
- Control – 474 грн (скидка 50%);
- Mortal Kombat X – 324 грн (скидка 50%).
Новинки на распродаже в PS Store:
- NHL 21 (Deluxe Edition) – 359 грн (скидка 85%);
- FIFA 21 (Champions Edition) – 728 грн (скидка 73%);
- Ghostrunner – 499 грн (скидка 50%);
- Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);
- Worms Rumble – 324 грн (скидка 35%);
- Outriders – 1299 грн (скидка 35%);
- Nier Replicant Ver.1.22474487139… – 1349 грн (скидка 25%);
- Hood: Outlaws And Legends – 799 грн (скидка 20%).
Эксклюзивы PS4 и PS5:
- Knack 2 – 479 грн (скидка 60%);
- Persona 5 Royal – 809 грн (скидка 55%);
- Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 грн (скидка 50%);
- The Order 1886 – 599 грн (скидка 50%);
- LittleBigPlanet 3 – 324 грн (скидка 50%);
- Bloodborne: Game of The Year Edition – 524 грн (скидка 50%).
Стоит отметить, что до 6 июля подписчики PS Plus могут получить бесплатно космический симулятор Star Wars: Squadrons, ремейк Virtua Fighter 5, кооперативный экшен про спецагентов – Operation: Tango (только для владельцев PS5).
Напомним, что на днях в PS Store со сниженной на 25% ценой вернулся ролевой экшен Cyberpunk 2077. Однако платформодержатель не рекомендует играть в него на базовой версии PS4, только на PS4 Pro или PS5.