Порт Red Dead Redemption на ПК оказался на торрентах в день релиза. Для игр Rockstar, которые известны своей серьёзной защитой от пиратства, это один из самых быстрых взломов.
Взломом занялась норвежская группа хакеров Razor1911. В своём заявлении варез-группа поделилась, что игра была защищена сразу тремя DRM: Steam, Rockstar Games Social Club и некой кастомной защитой. Для обхода всей этой обороны хакерам понадобилось несколько часов.
Для сравнения, Red Dead Redemption 2 взломали аж через год после релиза на ПК. Для пиратов игра стала доступна в октябре 2020 года. Однако во второй части присутствовала ещё и защита Denuvo, одна из самых совершенных DRM на рынке.
Red Dead Redemption на ПК вышла 29 октября, через 14 лет после релиза на консолях. Порт может похвастаться поддержкой 4К разрешения и ультрашироких мониторов. Кроме того, разработчики добавили минорные графические улучшения: теперь в игре более мягкое освещение и тени.
Напомним, что недавно мы рассказывали, что игроки остались недовольны ценой порта Red Dead Redemption в 50 долларов. Сильнее всего политика ценообразования Take-Two коснулась украинских игроков. Региональная цена в Украине каким-то образом оказалась даже выше, чем 50 долларов, в Steam игру можно купить за 2200 гривен, к примеру, вторая часть сейчас стоит 524 гривны, с учётом скидки.
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