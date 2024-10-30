При этом в игре использовалась кастомная защита от взолмов.

Порт Red Dead Redemption на ПК оказался на торрентах в день релиза. Для игр Rockstar, которые известны своей серьёзной защитой от пиратства, это один из самых быстрых взломов.

Взломом занялась норвежская группа хакеров Razor1911. В своём заявлении варез-группа поделилась, что игра была защищена сразу тремя DRM: Steam, Rockstar Games Social Club и некой кастомной защитой. Для обхода всей этой обороны хакерам понадобилось несколько часов.

Для сравнения, Red Dead Redemption 2 взломали аж через год после релиза на ПК. Для пиратов игра стала доступна в октябре 2020 года. Однако во второй части присутствовала ещё и защита Denuvo, одна из самых совершенных DRM на рынке.

Видео дня

Red Dead Redemption на ПК вышла 29 октября, через 14 лет после релиза на консолях. Порт может похвастаться поддержкой 4К разрешения и ультрашироких мониторов. Кроме того, разработчики добавили минорные графические улучшения: теперь в игре более мягкое освещение и тени.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что игроки остались недовольны ценой порта Red Dead Redemption в 50 долларов. Сильнее всего политика ценообразования Take-Two коснулась украинских игроков. Региональная цена в Украине каким-то образом оказалась даже выше, чем 50 долларов, в Steam игру можно купить за 2200 гривен, к примеру, вторая часть сейчас стоит 524 гривны, с учётом скидки.

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