Пользователи жалуются на несоответствие цены качеству порта.

После анонса выхода Red Dead Redemption на ПК многие игроки выразили недовольство по поводу цены порта. Rockstar Games и Take-Two Interactive установили стоимость игры в 50 долларов, что вызвало волну критики в социальных сетях и на платформах вроде Steam.

Пользователи считают, что за игру, выпущенную в 2010 году, даже с учётом некоторых улучшений, запрашивать такую цену - это слишком. Как отмечают геймеры, оптимальной стоимостью была бы цена в диапазоне 20-30 долларов. В некоторых странах региональные цены практически сопоставимы с новыми AAA-релизами, что также вызвало недовольство. Один из игроков из Украины жаловался: "Цена в украинской гривне ужасная! Игра стоит даже дороже, чем в долларах или фунтах стерлингов! Rockstar, исправьте региональные цены!". Сейчас в украинском Steam игра стоит 2199 гривен, когда вторая часть серии - 1499.

Некоторые пользователи отмечают, что ожидали, как минимум, ремастера, а не простого порта. "Почему бы не сделать ремастер? Хотя бы попытайтесь, чтобы было видно, что вы постарались! За 50 долларов я ожидаю большего, чем просто поддержку 4K", пишет один из комментаторов. Другой пользователь добавляет: "Я уже прошел эту игру на PS3, но надеялся, что теперь смогу сыграть в неё на ПК с улучшенной графикой. Однако 50 долларов за такой порт - это слишком".

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Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник ранее уже комментировал стоимость порта Red Dead Redemption для PlayStation 4 и Nintendo Switch, утверждая, что цена "коммерчески правильная". Он также подчеркнул, что сборник, включающий дополнение Undead Nightmare, представляет собой "выгодное предложение для потребителей". Однако многие игроки не согласны с таким подходом и считают, что за цену, сопоставимую с новыми играми, разработчики должны были приложить больше усилий к улучшению оригинала. "Это не ремастер, это порт. И с ним практически ничего не сделали", жалуется ещё один игрок.

Релиз Red Dead Redemption на ПК состоится 29 октября. В комплекте с основной игрой также идёт DLC Undead Nightmare.

Напомним, ранее стало известно, что системные требования для порта Red Dead Redemption оказались выше, чем у второй части. Для комфортной игры в первый RDR понадобится компьютер с RTX 2070 и Intel Core i5-8500.

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