Он оказался похожим на своего актера озвучения.

Саймон Райли, более известный как Гоуст, — один из самых загадочных персонажей в серии Call of Duty. Он стал культовым после оригинальной Modern Warfare 2. Герой носил маску с черепом и за всю сюжетную кампанию не сказал ни слова. Зато сцена с Гоустом ближе к финалу стала одной из самых запоминающихся в игре. Разработчики новой Modern Warfare II 2022 года выпуска вернули персонажа и даже наделили его голосом. А тем временем энтузиасты прошерстили файлы шутера и выяснили, как выглядит этот загадочный боец под маской.

Находкой отметился датамайнер под псевдонимом Crafty-Astronomer905. Он сумел найти в коде Call of Duty: Modern Warfare II модель Гоуста без фирменной маски с черепом. Благодаря этому выяснилось, что герой обладает внешностью своего актера озвучения — Сэмюэла Рукина.

Вероятнее всего, персонажа создавали по стандартному шаблону. Infinity Ward наделила всех центральных действующих лиц в Modern Warfare II внешностями актеров. Это касается, например, Прайса, Соупа и Газа. Для Гоуста решили не придумывать уникальную внешность, ведь его лицо должно было всегда оставаться тайной, скрытой под маской. На Reddit уже шутят, что мальчики и девочки больше не смогут восхищаться героем в своих роликах в Tik-Tok.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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