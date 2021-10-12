Пользователи массово отправляют жалобы на соперников, чтобы их временно заблокировали перед началом битвы.

Популярность MMORPG New World от Amazon Games не угасает, однако в игре постепенно обнаруживаются разные проблемы. Разработчики по-прежнему пытаются разобраться с очередями, а тем временем сервера уже наводнили боты-рыбаки. К этим неприятностям недавно добавилась еще одна. Пользователи выяснили, как можно применять систему жалоб, чтобы побеждать в клановых войнах.

Как передает GamePressure, в New World присутствуют компании — местные аналоги гильдий, в которые вступают игроки. Они могут сражаться между собой и получать награды. Отдельные кланы обнаружили нечестный способ победы. Перед стартом столкновения члены компании массово отправляют жалобы на самых сильных бойцов из вражеской гильдии. Система их временно блокирует, и это приводит к проблемам. Клан попросту не может выставить на поле битвы свой лучший состав. В результате побеждает компания, которая решила воспользоваться уязвимостью в реализации жалоб.

На форуме New World присутствует много сообщений от разъяренных игроков. Они рассказывают о несправедливых блокировках перед клановыми столкновениями. Модераторы отреагировали на проблему неоднозначно. Одни заявили, что все жалобы проверяются вручную, а другие признались в автоматической работе системы. Как Amazon Games будет устранять проблему, пока непонятно.

Коротко о New World

New World — это первый большой успех Amazon за 10 лет существования игрового направления компании.

Игра в жанре MMORPG еще этим летом на этапе бета-тестирования привлекла внимание пользователей. Тогда пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч человек. Теперь на релизе этот рекорд побит.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в битвах.

Автор: Назар Степорук