Разработчики дали обещание игрокам, а потом заявили, что не смогут его выполнить.

На старте продаж MMORPG New World от Amazon Games привлекла внимание сотен тысяч игроков. Одновременный онлайн в ней едва не достиг миллиона человек. Разработчики оказались не готовы к такому наплыву пользователей, из-за чего на серверах образовались гигантские очереди. Чтобы разобраться с ними, Amazon пообещала реализовать бесплатный трансфер персонажа. Пользователи смогут перенести своих героев в незаселенные миры. Однако недавно эта функция стала предметом скандала в сообществе.

Как передает портал GamePressure, в конце сентября Amazon Games пообещала, что игроки смогут провести трансфер персонажа между регионами. Пользователи поверили разработчикам и начали создавать героев там, где не было очередей. В результате многие люди из США выбирали европейские сервера и наоборот. Они рассчитывали позже вернуться в родной регион, но недавно Amazon Games ошарашила всех неприятной новостью.

Разработчики сообщили, что трансфер будет реализован только в рамках выбранной территории. То есть вернуться из Европы в США не получится. По словам Amazon, их предыдущее заявление оказалось неверным. Пользователей эта информация расстроила, что подтверждают десятки комментариев на Reddit.

Подробнее о трансфере персонажа в New World

Функцию планируют внедрить на этой неделе. Игроки получат бесплатный жетон перехода во внутреннем магазине проекта.

Для переноса персонажа нужно покинуть компанию (местный аналог гильдии) и завершить все торговые сделки.

Прогресс, построенные дома и накопленные предметы сохраняются при трансфере.

В будущем разработчики могут выдать дополнительные бесплатные жетоны, но это зависит от загруженности миров. Переход между серверами также появиться в качестве платной функции.

Автор: Назар Степорук