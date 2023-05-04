Ошибка успела стать привычной частью проекта.

В последние годы Mojang Studios активно взялась за исправление старых ошибок в Minecraft. Например, в январе разработчики удалили баг, который по инерции отодвигал персонажа немного влево после получения урона. А в прошлом году они поладили отображение воды, перетекающей в соседние ячейки по диагонали. Первая ошибка присутствовала в игре 11 лет, а вторая – почти 10. И вот к этому списку добавился еще один древний удаленный баг.

Mojang выпустила для Minecraft обновление 23w18a. В нем исправили 12 недочетов, и один из них имел номенклатуру MC-1133. Впервые об этом баге сообщили 29 октября 2012 года.

Суть проблемы заключалась в звучании шагов. Когда игрок подходил к краю блока, но не спускался вниз, а оставался на нем, система считала, что персонаж завис в воздухе. В результате герой начинал двигаться бесшумно, то есть звуки шагов исчезали.

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Ошибка никак не влияла на геймплей и была в целом малозаметной. Судя по всему, именно поэтому Mojang не исправляла баг в течение почти 11 лет.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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