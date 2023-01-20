Игроки больше не будут без причины отклоняться влево.

Баги в играх — явление частое. Обычно разработчики стараются оперативно исправлять ошибки, чтобы у пользователей не испортилось впечатление от проекта. Но если обнаруживаются какие-то мелкие огрехи, то на их удаление могут уйти долгие годы. Все потому, что такие баги не мешают игровому процессу, и разработчики не тратят время на устранение проблемы. Яркий пример — ошибка с манекенами в The Elder Scrolls V: Skyrim, когда они начинали следить за пользователями. Ее исправили только спустя 11 лет, а сейчас похожий случай произошел в Minecraft.

В проекте Mojang Studios с 2012 года был странный баг. Когда игроки получали урон, то по инерции отодвигались влево. По логике, их должно было отбрасывать в противоположную сторону от источника повреждений. Однако в системе появился сбой, который изначально обнаружили в многопользовательском режиме. А когда в 2013-м мультиплеер и одиночную часть соединили воедино, баг стал актуален для всей игры.

Проблему занесли в список найденных ошибок, и там она провисела вплоть до недавнего обновления. "Бета" патча Minecraft 23W03A устранила баг. А после недолгого тестирования обновление внедрят на основные серверы, и тогда о недочете можно будет забыть.

Видео дня

Напомним, для Minecraft это не первый случай исправления бага спустя десять лет. В феврале 2022 года разработчики наладили отображение воды в ячейках, расположенных по диагонали.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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