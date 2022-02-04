Mojang Studios наконец-то нашла время, чтобы избавиться от бага.

Minecraft — это большая песочница с кучей геймплейных механик и систем, которые взаимодействуют между собой. Из-за этого могут возникать разного рода ошибки. Одна из них была связана с поведением воды. Баг обнаружили почти десять лет назад, но только в свежем обновлении его исправили.

Читайте такжеРождественская сказка: NVIDIA создала в Minecraft невероятно красивый праздничный мирИнформацией об ошибке поделился портал PCGamesN. Она заключалась в поведении воды при размещении в пустую ячейку, рядом с которой по диагонали находилось свободное пространство. Туда перетекала жидкость, но под очень странным углом. Возникал визуальный баг в отображении воды, к которому аудитория уже успела привыкнуть. Его обнаружили еще десять лет назад, но Mojang Studios не спешила с исправлением.

Ошибка никому не мешала играть и не влияла на геймплей Minecraft, поэтому разработчики игнорировали ее. Однако в недавнем обновлении баг все-таки убрали. Для фанатов знаменитой песочницы это было сродни смене эпохи, ведь ошибка уже успела стать культовой.

Minecraft — подробнее об игре

Minecraft — это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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