Все игры из набора имеют украинскую локализацию.

Группа украинских инди-разработчиков собрала в Steam бандл с собственными проектами, средства с продажи которых пойдут на помощь ВСУ и родным и близким разработчиков в эти непростые времена

Набор продается со скидкой в 50% и имеет ценник в 446 грн. Здесь вам и забавные RPG, и красочные платформеры, и нетипичный симулятор вождения с элементами ужасов и много еще чего интересного.

Стоит заметить, что все игры из набора имеют на борту украинскую локализацию. Также не поленитесь зайти на личные страницы разработчиков и добавить в список желаемого те игры, которые вам больше всего приглянулись. Это увеличит шанс, что алгоритмы Steam покажут выбранные вами проекты большему количеству пользователей.

Ранее сообщалось, что пользователи из страны-агрессора больше не могут осуществить транзакции в Steam. В других игровых сервисах тоже наблюдаются ограничения: GOG и Nintendo eShop перестали принимать оплату в рублях, а в PlayStation Store нельзя привязать карты банков, находящихся под санкциями.

По состоянию на сегодня уже немало известных компаний, которые связаны с индустрией видеоигр, покинули рынок страны-агрессора. Поляки из CD Projekt RED были одними из первых в игровом секторе, кто поддержал Украину в борьбе против России. Теперь российские геймеры не смогут купить ни "Ведьмака 3", ни Cyberpunk 2077.

Вас также могут заинтересовать новости: