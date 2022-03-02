Попытки оформить покупку заканчиваются ошибкой.

Игровая индустрия жестко отреагировала на вторжение Российской Федерации в Украину. Многие компании, в том числе отечественные, осудили действия РФ. А теперь у россиян начались проблемы с приобретением интерактивных проектов. В Сети присутствует много сообщений о том, что пользователи из страны-агрессора не могут совершить транзакции в Steam.

При попытке купить игру в магазине Valve жители РФ сталкиваются с ошибкой. Оплата не проходит, а на экране появляется сообщение: "Покупка не завершена. Компания, выдавшая вашу банковскую карту, отклонила запрос". Это особенно касается банков, которые попали под санкции. Согласно сообщениям игроков, с помощью карт Сбербанка иногда еще можно совершить покупку в Steam, но это уже единичные случаи. Официально Valve пока не прокомментировала ситуацию.

В остальных игровых сервисах тоже наблюдаются ограничения. GOG и Nintendo eShop перестали принимать оплату в рублях. А в PlayStation Store нельзя привязать карты банков, которые находятся под санкциями. Обращения в поддержку не помогают. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал Sony, Microsoft и другие компании заблокировать учетные записи российских пользователей. Если они согласятся, то жители РФ лишатся доступа к интерактивным развлечениям.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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