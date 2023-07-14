Ratchet and Clank: Rift Apart можно будет приобрести в Steam и Epic Games Store в конце этого месяца.

Sony активно переносит главные игры PlayStation на ПК. В конце месяца, к примеру, переизданием обзаведется платформер Ratchet and Clank: Rift Apart – он был одним из первых эксклюзивов PS5 и главным рекламным проектом во время выхода консоли Sony.

Ранее сегодня были опубликованы системные требования Rift Apart, и они довольно низкие по современным меркам. Более того, громкие слова Sony о "невозможности запустить игру без SSD" были немного неправдой – она легко пойдет даже на компьютере с HDD.

Минимальные требования (720p, 30 fps)

процессор: Intel Core i3 8100 или AMD Ryzen 3 3100;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470;

оперативная память: 8 ГБ;

место на диске: 75 ГБ HDD.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 fps)

процессор: Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 ГБ;

место на диске: 75 ГБ SSD.

Для высокого качества (1440, 60 fps / 4К, 30 fps)

процессор: Intel Core i5 11400 или AMD Ryzen 5 5600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6800;

оперативная память: 16 ГБ;

место на диске: 75 ГБ SSD.

Видео дня

Помимо этого, компания поделилась двумя конфигурациями, необходимыми для запуска игры с включенным рейтрейсингом, в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду. Их можно увидеть на изображении выше. Главное отличие – рейтрейсинг потребует 32 ГБ ОЗУ вместо 16 ГБ.

Ratchet & Clank: Rift Apart уже можно предзакать в Epic Games Store и Steam по цене 1699 грн. Сам релиз состоится 26 июля этого года.

Также в июле на ПК выйдет необычная игра про динозавров от Capcom, продолжение культовой тактической серии, а также несколько проектов калибром поменьше. УНИАН рассказывал о самых ожидаемых играх июля 2023.

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