Симулятор строительства железных дорог можно забрать до вечера 20 июля.

В магазине Epic Games Store не прекращаются еженедельные раздачи игр. На этот раз администрация сервиса предлагает всем желающим получить Train Valley 2 – один из лучших представителей симуляторов строительства. В Steam у игры 91% положительных отзывов.

Акция продлится до 20 июля,18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин порадует пользователей игрушкой под названием Murder by Numbers. Также будут раздавать The Elder Scrolls Online.

Подробнее о Train Valley 2

Train Valley 2 по жанру представляет собой железнодорожную экономическую головоломку. Сюжетный режим включает 50 уровней и десятки видов локомотивов и вагонов.

Также в игре есть редактор уровней. То есть, можно опробовать уровни, созданные другими игроками, или создать собственны.

"Если вы когда-либо хотели решать сложные логистические задачи, воображали себя железнодорожным магнатом или просто любите головоломки – здесь есть чем заняться, даже если вы никогда не играли в Train Valley", – говориться в описании игры.

Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть. УНИАН рассказывал о самых ожидаемых ПК-играх июля 2023.

А уже в начале сентября выйдет, пожалуй, одна из самых ожидаемых игр в принципе – Starfield. УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал все данные по игре в один документ – в нем свыше 1000 страниц. В общем, есть что изучить перед релизом.

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