Разработчики 'Ведьмака 4' изменили внешность Цири после критики, но это не точно (фото)

Кинематографические трейлеры часто имеют некоторые расхождения с игровыми моделями.

На днях CD Projekt опубликовала десятиминутный ролик о закулисье создания первого трейлера The Witcher 4. Помимо всего прочего, в новом материале показали Цири, и геймеры считают, что разработчики обновили дизайн ее лица.

Когда вышел первый синематик в декабре, в сети раскритиковали внешность повзрослевшей Цири. Якобы она выглядит слишком отдаленно от привычного образа. Игроки считают, что разработчики прислушались к критике и обновили дизайн героини.

То, что девушка выглядит несколько иначе, нежели в синематике, это факт. У нее более пухлые щеки в отличие от впалых в ролике и менее острые черты лица. Но не исключено, что это просто игра света и тени.

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К тому же, до выхода "Ведьмака 4" пройдет еще минимум пару лет. На момент релиза дизайн героев может поменяться еще не раз. Кинематографические трейлеры также часто имеют некоторые расхождения с игровыми моделями.

От разработчиков из CD Projekt пока не было никаких комментариев по поводу якобы обновленного дизайна Цири. В студии рассказывали, что решение сделать Цири следующей протагонисткой было принято еще 9 лет назад, когда была закончена история Геральта.

У The Witcher 4 пока нет ни даты выхода, ни релизного окна. Почти наверняка раньше 2027 игру ждать не стоит. CD Projekt RED не спешит называть платформы, но есть предположение, что она пропустит Xbox Series с PlayStation 5 и выйдет сразу на консолях нового поколения.

Также в разработке находится полноценный, "сделанный с нуля", ремейк первого "Ведьмака". Впрочем, за него отвечает не CD Projekt, а другая студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, ремейк выйдет после The Witcher 4.

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