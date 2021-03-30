Получить шпионский шутер по мотивам комикса XIII можно до 1 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции GOG стартовала раздача шпионского шутера под названием XIII, созданного по мотивам одноименного комикса. Получить игру пользователи могут до 1 апреля.

Подробней про XIII

Оригинальный шутер XIII вышел в 2003 году на ПК, PS2 и Xbox. Игра выполнена в стилистике комикса с использованием технологии Cel shading.

По сюжету главный герой, которого озвучил актер Дэвид Духовны, просыпается на пляже Брайтон-бич в Бруклине, ничего не помня о своем прошлом. Все что у него есть – татуировка римской цифры XIII на груди и ключ от депозитной ячейки в банке. "Тринадцатому" предстоит выяснить всю правду о себе. В истории будут замешаны тайные группы заговорщиков, киллеры и агенты ФБР.

В 2020 году вышел ремейк игры. Однако его раскритиковали за измененный визуальный стиль и технические проблемы на релизе. Впрочем, пользователям GOG раздают именно оригинальную версию шутера.

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Автор: Сергей Коршунов