В Fortnite пройдет "Королевская вечеринка"

Диджеи Dillon Francis, Steve Aoki и deadmau5 выступят перед игроками в прямом эфире.

В многопользовательской онлайн-игре Fortnite пройдет "Королевская вечеринка". Мероприятие начнется 9 мая в 04:00 по киевскому времени. На главной сцене в прямом эфире выступят диджеи Dillon Francis, Steve Aoki и deadmau5.

Об этом на своем официальном сайте сообщили разработчики из Epic Games.

Попасть на виртуальный концерт смогут все желающие игроки. Для этого нужно выбрать "Королевскую вечеринку" в стандартном режиме поиска матча. Разработчики отметили, что для тех, кто не попадет на вечеринку утром, будет повтор вечером. Выступление можно будет посмотреть целиком в тот же день с 21:00 до 22:00 по киевскому времени.

Все, кто зайдет в Fortnite с 9 по 11 мая получат в подарок "Неоновые крылья" – новое украшение на спину, которое реагирует на музыку.

"Королевская вечеринка" в Fortnite

В Epic Games также подчеркнули, что концерт на главной сцене – это только часть "Королевской вечеринки". Игроки смогут развлекаться, преодолевая воздушную полосу препятствий в разломе для свободного падения, учавствовать в гонках и многое другое.

Напомним, с 24 по 26 апреля в Fortnite прошли пять концертов рэпера Трэвиса Скотта. За онлайн-выступлениями наблюдали 27 миллионов уникальных игроков. За посещение концерта игроки бесплатно получили дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине. После этого разработчики объявили о создании в Fortnite нового игрового режима «Королевская вечеринка», где не нужно сражаться, а можно "расслабиться и не напрягаться".