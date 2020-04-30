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В Fortnite появился новый режим без сражений

15:31, 30 апреля 2020
Игры
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В Fortnite появился режим без сражений / epicgames.com

В Party Royale игроки смогут общаться друг с другом, рыбачить, играть в футбол, сообщает PC Gamer.

Ожидается, что первые тесты "режима для вечеринок" пройдут 1 мая.

Напомним, с 24 по 26 апреля в Fortnite прошли пять концертов рэпера Трэвиса Скотта. За онлайн-выступлениями наблюдали 27 миллионов уникальных игроков. За посещение концерта игроки бесплатно получили дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине.

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Теги: #Fortnite