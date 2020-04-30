В Fortnite появился новый режим без сражений

Первые тесты "режима для вечеринок" пройдут 1 мая.

В многопользовательском шутере Fortnite появился режим Party Royale, где не нужно сражаться, а можно "расслабиться и не напрягаться".

В Party Royale игроки смогут общаться друг с другом, рыбачить, играть в футбол, сообщает PC Gamer.

Ожидается, что первые тесты "режима для вечеринок" пройдут 1 мая.

well i loaded... something pic.twitter.com/YmQy7I4g20 — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) April 29, 2020

Напомним, с 24 по 26 апреля в Fortnite прошли пять концертов рэпера Трэвиса Скотта. За онлайн-выступлениями наблюдали 27 миллионов уникальных игроков. За посещение концерта игроки бесплатно получили дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине.