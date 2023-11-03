В настоящий момент в "королевской" битве одновременно находится почти 5 млн игроков.

Сегодня в Fortnite стартовал новый сезон под названием "Как раньше". В нем разработчики вернули оригинальную карту с самым первым островом и в целом будут ориентироваться на контент прошлых глав – это определенно привлекло игроков в шутер.

Портал fortnite.gg, занимающийся отслеживанием статистики в игре, показывает, что пиковый онлайн королевской битвы на всех платформах превысил 5 миллиона человек. Этот показатель стал рекордным с момента, когда Epic Games начала раскрывать публичную статистику онлайна.

Учитывая статистику последних месяцев, когда онлайн не превышал показателя в 2,8 млн человек, это однозначно огромный успех для Epic Games. Пока неясно, останутся ли геймеры на долгий срок либо это был единичный случай в связи с выходом ностальгической главы.

На момент написания заметки количество в Fortnite одновременно находится 5,055,125 человека – причем еще час назад эта цифра была 3.9 млн. Скорее всего, проект еще больше поднимет онлайн за выходные.

Вспомните прошлые сезоны. Некоторые виды возвращённого снаряжения будут доступны только в этом обновлении, а другие останутся в игре на несколько обновлений или до конца сезона "Как раньше" – говорится в описании обновления.

Что нужно знать о Fortnite

Fortnite предлагает режим "баттл-рояль", который стал очень популярным в мире видеоигр. В этом режиме 100 игроков соревнуются на огромной карте, стремясь быть последним выжившим.

Игра постоянно обновляется с добавлением новых сезонов, предметов, скинов и событий. Это поддерживает интерес игроков и позволяет игре оставаться актуальной.

Fortnite также известен своими коллаборациями с поп-культурными франшизами, такими как "Звездные войны", "Марвел", "DC Comics" и другими, что приносит разнообразие в игровой процесс.

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