Он подчеркнул, что против агрессии.

Датско-американский актер Вигго Мортенсен, который известен по фильму "Властелин колец", поддержал Украину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Недавно он появился на красной дорожке кинофестиваля в Глазго в черной футболке с украинским трезубцем. Так 65-летний актер выразил свою поддержку украинцам.

"Мы поддерживаем украинцев в борьбе против российской агрессии. Мы против тех людей, которые оправдывают эту агрессию. Как в России, так и за ее пределами", - сказал Вигго позже на видео для United 24.

Он также отметил важность военной помощи для Украины, которую в последнее время блокируют.

"Два года смерти, разрушения и невероятных страданий украинского народа. Отцы, матери, сыновья и дочери, которые потеряли то, что любили из-за грубых амбиций убийц и из-за политики Путина и его помощников, которые поддерживают Россию во всем мире. Чтобы кто-либо в моей родной стране, Соединенных Штатах Америки, или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захват земли Путиным и его правительство - это для меня непонятно. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Пусть живет свободная Украина. Слава Украине!" - сказал актер.

Напомним, недавно актриса сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон поддержала Украину, надев украшение от украинского бренда.

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