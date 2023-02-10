Activision Blizzard изменила свое решение.

Издательство Activision Blizzard выпустило финансовый отчет за четвертый квартал уходящего финансового года с короткими итогами за последние 12 месяцев. В документе были две важные детали — падение доходов в 2022-м по сравнению с 2021-м и изменение планов касательно Call of Duty. Компания решила выпустить полноценное продолжение серии в этому году, а инсайдер Том Хендерсон уже поделился деталями шутера.

Никаких официальных подробностей игры Activision Blizzard не предоставила. Издательство лишь указало на факт выпуска новой полноценной Call of Duty в 2023 году. При этом ранее компания заявляла, что серия возьмет паузу в релизе свежих частей. Образовавшееся окно планировали заполнить обновлениями для Call of Duty: Modern Warfare II, а еще витали слухи о дополнении к этому шутеру.

Однако добавку отменили, чтобы выпустить полноценное продолжение. Об этом рассказал доверенный инсайдер Том Хендерсон. По его информации, новый шутер будет связан с серией Modern Warfare. Но на текущий момент конкретные сведения о сюжете и антураже проекта отсутствуют.

Видео дня

Хендерсон подтвердил заявление редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, что разработкой свежей Call of Duty руководит Sledgehammer Games, которая создала провальную Vanguard. К производству также будут подключены другие внутренние студии Activision Blizzard. Хотя это в целом не новость — все недавние части CoD создавались в тандеме из десятка команд.

Инсайдер смог выяснить даты бета-тестов и релиза следующей Call of Duty. Первыми доступ к проекту смогут получить пользователи PlayStation с 6 по 10 октября. Затем пройдет общее тестирование на всех платформах с 12 по 16 октября. Ранний шанс пройти сюжетную кампанию владельцы PS4 и PS5 получат 2 ноября, а полноценный релиз состоится через 8 дней.

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: