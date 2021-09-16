Получить обе игры бесплатно можно до 23 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая бесплатная раздача игр. С 16 по 23 сентября все пользователи сервиса могут получить бесплатно пошаговую стратегию Tharsis и двухмерный платформер Speed Brawl.

Трейлер Speed Brawl

Speed Brawl – это двухмерный beat'em'up платформер, действия которого разворачиваются в Лондоне в конце XIX века. Здесь британцы вот уже 10 лет, как победили насекомообразных инопланетных захватчиков – селенитов. Пленных космических жуков сделали частью нового вида спорта, когда самые сильные воины империи должны сразиться с ордами селенитов.

У игрока есть на выбор 6 уникальных воинов, со своим стилем и возможностью прокачки. А в самой игре свыше 50 разнообразных уровней.

Speed Brawl вышла в 2018 году, получила в основном положительные отзывы.

Трейлер Tharsis

Tharsis – это пошаговая стратегия про первую экспедицию на Марс. Не долетев до красной планеты, ваш корабль попадает в метеоритный поток и получает серьезные повреждения. Два члена экипажа гибнут, и вам нужно сделать все, чтобы выжить и не провалить миссию.

В корабле, разделенном на модули, игроку придется чинить неполадки, справляться с нехваткой пищи, следить за психическим состоянием экипажа и многое другое.

Получить обе игры можно на странице раздачи в Epic Games Store.

Автор: Сергей Коршунов