Все желающие могут забрать Sheltered до 16 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала очередная еженедельная раздача игр. С 9 по 16 сентября все желающие могут забрать симулятор выживания Sheltered.

Получить игру бесплатно можно на специальной странице в EGS.

Трейлер Sheltered

Sheltered рассказывает о семье, которая пытается выжить после ядерной войны. Игроку предстоит управлять семьей, обустраивать убежище, защищаться от врагов, нанимать помощников, отправлять кого-то из семьи на разведку, поиск ценных материалов и ресурсов.

Игра вышла в 2016 году и получила в основном положительные отзывы.

Напомним, что ранее в Epic Games Store отдавали бесплатно платформер Yoku's Island Express, приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence, железнодорожный симулятор Train Sim World и другие игры. Через неделю в раздачу от EGS попадет смесь платформера и файтинга Speed Brawl, а также стратегия Tharsis.

Автор: Сергей Коршунов