Получит игру можно до 16 сентября / фото Team17
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала очередная еженедельная раздача игр. С 9 по 16 сентября все желающие могут забрать симулятор выживания Sheltered.
Получить игру бесплатно можно на специальной странице в EGS.
Трейлер Sheltered
- Sheltered рассказывает о семье, которая пытается выжить после ядерной войны. Игроку предстоит управлять семьей, обустраивать убежище, защищаться от врагов, нанимать помощников, отправлять кого-то из семьи на разведку, поиск ценных материалов и ресурсов.
- Игра вышла в 2016 году и получила в основном положительные отзывы.
Напомним, что ранее в Epic Games Store отдавали бесплатно платформер Yoku's Island Express, приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence, железнодорожный симулятор Train Sim World и другие игры. Через неделю в раздачу от EGS попадет смесь платформера и файтинга Speed Brawl, а также стратегия Tharsis.