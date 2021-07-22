Получить Verdun и Defense Grid: The Awakening бесплатно можно до 29 июля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача многопользовательского шутера Verdun и игры в жанре tower-defence – Defense Grid: The Awakening.

Акция продлится до 29 июля.

Трейлер Verdun

Verdun – это многопользовательский тактический шутер в декорациях Первой мировой войны, вдохновленный знаменитой битвой при Вердене. Действия разворачиваются на Западном фронте. В игре есть четыре режима: "Передовая", "Бой на истощение", "Бой насмерть" и "Защита отрядами".

Игра вышла в 2015 году и была тепло встречена пользователями.

Трейлер Defense Grid: The Awakening

События Defense Grid: The Awakening разворачиваются в будущем. Игрок должен оборонять планету и людей от инопланетных захватчиков. Для этого нужно организовать эффективную оборону своей базы и не дать захватчикам добраться до ядер энергии, расставляя защитные башни.

Defense Grid: The Awakening вышла в 2008 году и ее высоко оценили любители жанра.

Скачать игры Defense Grid: The Awakening и Verdun бесплатно можно на специальной странице в Epic Games Store.

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Автор: Сергей Коршунов