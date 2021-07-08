Скачать обе игры можно до 15 июля.

В цифровом магазине Epic Games Store началась раздача головоломки Bridge Constructor: The Walking Dead, созданной по мотивам сериала "Ходячие мертвецы", а также игры Ironcast – смеси пошаговой стратегии и "три-в-ряд".

Получить оба тайтла бесплатно можно с 8 по 15 июля.

Коротко про Bridge Constructor: The Walking Dead

Bridge Constructor: The Walking Dead – это головоломка по вселенной сериала "Ходячие мертвецы". Игрок должен спасать выживших, строить мосты и прокладывать безопасные маршруты, чтобы избегать встречи с толпами зомби. Можно создавать взрывоопасные ловушки, чтобы заманивать туда "ходячих".

В игре можно встретить известных героев сериала, включая Дэрила и Мишон.

Что такое Ironcast

Ironcast – это смесь пошаговой стратегии, "рогалика" и казуальной игры "три-в-ряд" в декорациях стимпанка. Управляя огромным шагоходом, пользователю нужно уничтожать мехов противника. Для этого придется собирать в ряд разноцветные камни. Одни позволяют сделать выстрел, другие могут вылечить, третьи активируют защитные системы и тд.

Через неделю в бесплатную раздачу от EGS попадет приключенческий пазл Obduction и стратегия Offworld Trading Company.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов