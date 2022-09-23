Акция продлится в течение недели.

В магазине Epic Game Store продолжаются раздачи игр, которые стартовали с момента его появления. Сейчас все желающие могут посетить сервис, чтобы получить ARK: Survival Evolved и Gloomhaven. Акция продлится до 29 сентября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут платформер с элементами файтинга Runbow и симулятор гонок на дронах The Drone Racing League Simulator.

Подробнее об играх с раздачи в Epic Games Store

ARK: Survival Evolved — это знаменитый симулятор выживания от Studio Wildcard и Snail Games. В проекте пользователи попадают на остров, где им предстоит соорудить собственное убежище и приручать динозавров. Главная задача — уцелеть и максимально прокачать своего персонажа. Для этого необходимо собирать ресурсы, участвовать в боях и формировать свою армию доисторических существ.

Игра способна похвастаться большим разнообразием динозавров и других животных — есть как трицератопсы, так и саблезубые кошки. И для каждого зверя предусмотрен отдельный способ приручения.

Видео дня

Gloomhaven — это RPG с элементами стратегии от Flaming Fowl Studios и Twin Sails Interactive. Проект создан по канонам одноименной настольной игры. Пользователям предстоит сформировать команду от 2 до 4 наемников из 17 различных персонажей и пройти сюжетную кампанию.

Всего в Gloomhaven предусмотрено 95 миссий, но как именно будет развиваться история, зависит от решений пользователя. Еще один важный элемент в проекте — это прокачка. Правильный выбор и сочетание способностей поднимет боевую эффективность героев.

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