Пользователи могут получить DOOM 64 и Rumbleverse.

Магазин Epic Games Store продолжает радовать пользователей еженедельными раздачами игр. Сейчас сервис дарит DOOM 64 и набор предметов для Rumbleverse. Акция продлится до 25 августа, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатным станет карточный "рогалик" Ring of Pain.

Подробнее об играх с раздачи в EGS

DOOM 64 — это классический шутер 1997 года выпуска от студии id Software и издательства Bethesda Softworks. Проект посвящен истреблению демонов на территории научного комплекса ОАК на Марсе. Объект закрыли на карантин, но внутри осталось существо, способное призывать демонов. Игроки в роли последнего выжившего морпеха должны пройти более 30 уровней и уничтожить всех монстров.

Стоит отметить, что в EGS раздают обновленную версию DOOM 64 с поддержкой 60 кадров/с, широкоформатных мониторов и геймпадов, улучшенным управлением, доработанной графикой и дополнительными локациями.

Rumbleverse — это условно-бесплатная королевская битва от Iron Galaxy Studios и Epic Games. В игре реализованы матчи с участием 40 человек. Пользователи приземляются на улицах города Грапиталь, собирают предметы и сражаются между собой. Отличительными чертами проекта можно назвать высокую динамику, вертикальный геймплей и яркий стиль.

Бесплатный комплект для Rumbleverse в EGS включает боксерский костюм, бустер, фон и рамку для карты.

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