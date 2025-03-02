В первом "Ведьмаке" Родерик де Ветт был советником короля Темерии.

Redanian Intelligence сообщает, что в четвёртом сезоне сериала "Ведьмак" актёр Джек Майерс воплотит на экране Родерика де Ветта, персонажа, ранее известного только по первой игре "Ведьмак" от CD Projekt RED.

В той игре Родерик был приближённым короля Фольтеста, рыцарем Ордена Пылающей Розы, телохранителем Адды и, к тому же, связан с преступной организацией Саламандр.

Его внешность в игре срисовали с Томаша Гопа, продюсера первых двух частей франшизы. В книгах Сапковского он не упоминается, но, судя по фамилии, может быть родственником герцога Иоахима де Ветта.

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Пока неизвестно, насколько велика будет его роль в сериале и как Netflix впишет этого персонажа в сюжет. До сих пор он существовал только в игровой вселенной, так что его появление может либо стать отсылкой к играм, либо привести к серьёзным изменениям в истории.

Четвёртый сезон "Ведьмака" выйдет в 2025 году, а пятый, финальный - в 2026-м.

Ранее CD Projekt RED подтвердила, что не меняла модельку Цири для недавнего ролика о создании первого трейлера "Ведьмак 4". Игроки могли запутаться из-за разного освещения и ракурса камер, считает геймдиректор проекта.

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