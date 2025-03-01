Цири, которую игроки недавно увидели, - это "сырая" модель.

После выхода закулисного видео о создании трейлера "Ведьмак 4" фанаты заподозрили, что модель Цири изменилась. Однако геймдиректор игры Себастьян Калемба опроверг эти догадки.

У себя в X (бывший Twitter) он пояснил, что в закулисном ролике используется та же самая модель, что и в трейлере с The Game Awards 2024. Разница в восприятии связана с "сыростью" модели: отсутствием анимации лица, освещения и эффектов виртуальных камер в техническом видео.

The Witcher 4, ранее известная под кодовым названием Polaris, была официально анонсирована в декабре. Игра будет такого же масштаба, как The Witcher 3, но сделает упор на качество и свободу выбора. Игроки снова смогут принимать ключевые решения, а среди побочных активностей, вероятно, вернётся Гвинт.

Видео дня

Ранее директор CD Projekt RED Михал Новаковский рассказал, что над "Ведьмак 4" работают все ветераны студии, опровергнув слухи, что компания набрала команду из новых людей, совершенно не работавших над серией.

Кроме того, недавно фанаты "Ведьмак" наконец-то узнали точный возраст Геральта из Ривии.

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