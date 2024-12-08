"Представьте, что вы запрещаете людям ругаться и т.д., но поощряете употребление наркотиков." - пишет один из игроков.

Мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 семимильными шагами превращается в "клоунский шутер". В одном из ближайших обновлений в игру добавят скин, который скрещивает автомат и бонг, приспособление для курения марихуаны.

Такая косметика вызвала бурное обсуждение среди игроков. Учитывая строгие правила поведения внутри игры, которые направлены на снижение уровня токсичности среди игроков, люди просто не понимают, как можно было додуматься до такого скина:

"Компания банит игроков за мат, но пропагандирует употребление наркотиков" "Но упаси вас Бог сказать кому-то, что он плохо играет." "Сделайте уже скин наркомана, чтобы я мог бегать в CoD как бездомный."

В мультиплеере Call of Duty уже давно очень строгие правила поведения. Игроков могут забанить за любую ругань или оскорбления в текстовом и голосовом чате.

Ранее мы рассказывали, что в Fortnite добавят режим, вдохновлённый Counter-Strike, с матчами 5 на 5 и от первого лица. Пока что новый режим добавят в тестовом формате.

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