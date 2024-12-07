Новый режим будет доступен уже 11 декабря.

Epic Games снова кардинально меняет правила Fortnite, теперь в игре появится режим, вдохновлённый Counter-Strike и Valorant.

Анонс произошёл в социальных сетях игры. Матчи в режиме "Линия огня" будут поделены на раунде, в ходе которых одна команда должна заложить устройство, разрывающее реальность, а другая - обезвредить его. В этом жанре многое решает тактика и командное взаимодействие.

Режим откроется 11 декабря в раннем доступе, будет доступна только одна карта, "Скайлайн 10", и небольшой, стандартный набор оружия из нескольких видов автоматов, дробовиков, пистолетов-пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и нескольких вариаций гранат и мин. Epic Games будет обновлять режим, оглядываясь на фидбек от игроков.

Видео дня

В Epic Games подчеркнули, что все скины из других режимов игры перенесутся в "Линию огня"

Ранее мы рассказывали, что Fortnite обновил собственный мировой рекорд по единовременному количеству игроков, в какой-то момент в игре находилось 14 миллионов пользователей. Для такого результата компания устроила масштабный игровой концерт с участием Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice и Juice WRLD.

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