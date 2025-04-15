В катсцене вампир голыми руками задушил Шэдоухарт.

В файлах Baldur’s Gate 3 недавно обнаружили вырезанную сцену. Речь идёт о моменте между Астарионом и Шэдоухарт, он не попал в финальную версию игры, и, судя по всему, не зря.

Сцену нашли датамайнеры и выложили на Reddit вместе с видео. По сюжету, Астарон подкрадывается к Шэдоухарт, чтобы укусить её, как он это делает в первом акте игры. Но вместо привычного развития событий, всё идёт куда мрачнее: Шэдоухарт просыпается, и тогда Астарон набрасывается на неё, валит на землю и начинает душить. Она сопротивляется, но безуспешно, сцена заканчивается её смертью.

Игроки оказались ошарашены. В комментариях пишут, что если бы это действительно осталось в игре, 75% пользователей тут же убили бы Астарона. Многие признаются, что им было неприятно даже просто смотреть эту сцену.

Тем не менее, некоторые пользователи предполагают, что сцена могла быть частью прохождения с Астарионом в роли главного героя. То есть, в варианте прохождения, где игрок играет именно за него.

Ранее мы рассказывали, что актёр Астариона очень хочет сыграть в следующей части серии, можно даже другого персонажа.

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