Большинство из них можно установить как на ПК, так и на консолях.

Еще со времен раннего доступа Baldur's Gate 3 геймеры имели возможность дополнять игру своими модификациями, и теперь, спустя более чем год после полноценного релиза, разработчики из студии Larian решили выбрать топ моды по своему мнению.

Разработчики уделили особое внимание модификациям, которое понравятся фанатом настольной игры Dungeons & Dragons, легшей в основу хитовой CRPG. К примеру, некоторые моды позволяют менять количество персонажей в группе, добавлять новые классы и разблокировать новые уровни для дальнейшего развития героев.

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Напомним, что в последнем патче Baldur's Gate 3, который уже вышел на консолях, появился встроенный менеджер модов – он позволяет устанавливать их прямо из главного меню. В Larian говорят, что на сегодня количество модов для игры насчитывает порядка 10 тыс.

Почему Baldur's Gate 3 так популярна

Baldur's Gate 3 доказала всем, что жанр изометрических RPG, который всегда считался "на любителя", в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и 170 часов кинематографических сцен. Также RPG может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.

Baldur's Gate 3 – одна из самых высокооцененных игр в истории. Со средней оценкой 96 из 100 она конкурирует с блокбастерами Nintendo, Half Life 2, Red Dead Redemption 2 и другими известными хитами.

Огромная РПГ от Larian Studios получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже без скидки составляет всего 899 грн.

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