Еще со времен раннего доступа Baldur's Gate 3 геймеры имели возможность дополнять игру своими модификациями, и теперь, спустя более чем год после полноценного релиза, разработчики из студии Larian решили выбрать топ моды по своему мнению.
Разработчики уделили особое внимание модификациям, которое понравятся фанатом настольной игры Dungeons & Dragons, легшей в основу хитовой CRPG. К примеру, некоторые моды позволяют менять количество персонажей в группе, добавлять новые классы и разблокировать новые уровни для дальнейшего развития героев.
Larian рекомендуют:
- Adjustable Party Limit (ПК и консоли) – позволяет включить в свой отряд до 15 персонажей; мод также работает в мультиплеере.
- Underwear of Rituals (только ПК) – добавляет коллекцию "зачарованного" нижнего белья, которая дарует его владельцу способность менять форму, читать мысли, разговаривать с животными и понимать их, а также общаться с мертвыми.
- Kuo-Toa Playable Race (ПК и консоли) – включает в себя новую игровую расу Куо-Тоа, которых игроки могли встретить в Гнойной бухте в первом акте.
- Mystic Class (ПК и консоли) – добавляет новый класс Мистик из пятого издания Dungeons & Dragons вместе со всеми заклинаниями и подклассами.
- Custom dice (ПК и консоли) – огромное количество дизайнов для игральных кубиков.
- FaerunColors (ПК и консоли) – добавляет более 80 новых красителей для изменения цвета одежды.
- UnlockLevelCurve (ПК и консоли) – увеличивает максимальный уровень персонажей до 20.
- All Camp Clothes and Dyes (только ПК) – в лагере появляются 4 сундука (по одному на каждого персонажа) со всей базовой одеждой из игры.
- Kay's Hair Extensions (только ПК) – расширяет возможности настраиваемых причесок персонажа.
- Better Inventory UI (ПК и консоли) – облегчает чтение загроможденных инвентарей. Все, что можно использовать и полезно, имеет фон, а ранее неотличимые от мусора предметы имеют мини-иконки, соответствующие их назначению.
- Leicarna's Piercings: Crystals (только ПК) – добавляет новый набор пирсинга.
- Weightless Gold (ПК и консоли) – простая модификация, которая изменяет вес золота на 0.
- Faces of Faerun (только ПК) – новые лица для создания персонажей;
- ImpUI (ПК и консоли) – обеспечивает поддержку модов пользовательского интерфейса и убирает некоторые ограничения при настройке внешности вашего персонажа.
Напомним, что в последнем патче Baldur's Gate 3, который уже вышел на консолях, появился встроенный менеджер модов – он позволяет устанавливать их прямо из главного меню. В Larian говорят, что на сегодня количество модов для игры насчитывает порядка 10 тыс.
Почему Baldur's Gate 3 так популярна
- Baldur's Gate 3 доказала всем, что жанр изометрических RPG, который всегда считался "на любителя", в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.
- Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и 170 часов кинематографических сцен. Также RPG может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.
- Baldur's Gate 3 – одна из самых высокооцененных игр в истории. Со средней оценкой 96 из 100 она конкурирует с блокбастерами Nintendo, Half Life 2, Red Dead Redemption 2 и другими известными хитами.
- Огромная РПГ от Larian Studios получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже без скидки составляет всего 899 грн.