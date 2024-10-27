Новый проект от создателей Fallout: New Vegas похвастается широкой вариативностью в квестах.

Avowed - новая масштабная RPG от Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, релиз которой произойдёт уже в ближайшие месяцы. В сети появляется всё больше информации об этом долгожданном проекте.

Геймдиректор Avowed Керри Пател дала интервью Edge Magazine, где поделилась особенностями системы принятия решений в проекте. По её словам, игра предлагает множество возможностей для ролевого отыгрыша и принятия важных выборов.

В демонстрационной версии, которую увидели журналисты Edge, геймплей показался "слегка разочаровывающим", поскольку был ограничен небольшим участком пещер. Игрокам предстояло отыскать пропавшую экспедицию и решить, помочь ли раненому члену группы с помощью зелья исцеления или оставить его умирать. Принятие такого решения не вызвало долгих моральных терзаний. Это как будто не то, чего ожидаешь от авторов Fallout: New Vegas, подчёркивают в издании.

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Однако Пател объясняет, что такие небольшие выборы со временем складываются в нечто большее. "Мы даём игрокам возможность постоянно выражать и исследовать свои предпочтения". Кроме того, доступные решения и их последствия будут зависеть от того, что вы найдёте в мире игры. Например, если вы израсходовали все зелья в предыдущих боях, вы можете просто не иметь возможности помочь раненому.

В дальнейшем игрокам предстоит принимать и более серьёзные решения. Вы выступаете в роли посланника Эдирской империи, исследующего духовную чуму в Живых Землях. Придётся выбирать, какие фракции и политические силы поддерживать. "Давать игрокам возможность глубоко погрузиться, вот что делает ролевую игру значимой", отмечает Пател. "Важно, кем вы хотите быть в этом мире и как ситуации позволяют вам это выразить".

Несмотря на то, что в демо-версии было мало возможностей для развития персонажа, Пател обещает: "Способности, которые вы можете развивать, и выбор вооружения предоставят совершенно разный опыт при каждом прохождении". Боевая система Avowed сочетает в себе магию, холодное и огнестрельное оружие, что позволит подходить к сражениям по-разному.

Также напомним, что Пател совсем недавно уже рассказывала о боевой системе проекта. По её словам, разработчики сделали всё, чтобы сражения в игре были максимально честными по отношению к игроку. Например, враги не будут атаковать героя в спину, и, впринципе, заходить к нему с фланга.

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля 2025 года. Игра будет доступна на ПК и Xbox. Также проект можно будет опробовать по подписке Xbox Game Pass с первого дня релиза.

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