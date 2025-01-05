Realm of Ink продержалась в магазине 4 месяца.

С экшен-рогаликом в духе Hades под названием Realm of Ink, который привлёк внимание игроков необычным визуальным стилем, внезапно произошёл неприятный казус - игру убрали из Steam, и никто не понимает, почему.

Разработчики из Leap Studio признаются, что не получили от Valve ни единого объяснения:

"Нам неизвестны точные причины удаления, но мы делаем всё возможное, чтобы решить проблему как можно быстрее. Мы понимаем, что это вызывает недоумение у игроков, и надеемся вернуть игру в магазин в кратчайшие сроки."

Проект успел собрать 2 тысячи отзывов Steam, 92% из которых были положительными. Realm of Ink находилась в раннем доступе с 26 сентября, а полноценный релиз изначально планировался на январь 2025 года. Впрочем, недавно авторы заявили, что дату запуска перенесут на март, чтобы успеть доработать игру и оправдать доверие сообщества.

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Ситуация с исчезновением проекта из магазина, очевидно, ставит под сомнение дальнейшие планы, однако разработчики подчёркивают, что работают над проектом в обычном режиме и планируют выпустить все задуманные обновления.

Ранее мы рассказывали, что в провальной карточной игре от Valve - Artifact внезапно взлетел онлайн в Steam. В игру одновременно играли 14 тысяч пользователей.

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