Пользователи связывают это с наплывом ботов.

В коллекционной карточной игре во вселенной Dota 2 - Artifact, которая запомнилась всем как один из самых крупных провалов компании Valve, внезапно взлетел онлайн. Правда потом он также и упал, и игра вернулась в небытие.

По данным SteamDB, в период с 15 декабря по 2 января одновременный онлайн Artifact достиг 14 тысяч игроков, когда средний показатель колеблется в районе нескольких сотен. Пики онлайна пришлись на 15-16 декабря и 1 января, после чего показатели вернулись на привычные отметки.

Но это едва ли можно назвать новогодним чудом, и Artifact уж точно не возрождается. Пользователи выдвинули предположения, что это могут быть просто боты, либо же игра нужна для запуска пиратки какого-то многопользовательского проекта, чтобы можно было использовать сервера Steam для мультиплеера. Кто-то и вовсе выдвинул безумную теорию, что Valve использует Artifact для внутренних тестов Half-Life 3.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что маскот распродаж Steam в виде розововолосой девушки Steam Delivery Girl больше не появится в магазине. Контракт между художницей доставщицы и Valve официально закончился.

Вас также могут заинтересовать новости: