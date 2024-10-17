Сейчас игра по-прежнему находится в раннем доступе, но уже сейчас у нее контента больше, чем во всем оригинальном Hades.

Фанаты Hades 2 получили отличный повод вернуться в игру. Supergiant Games представила первый крупный контентный апдейт для "рогалика" с момента его выхода в раннем доступе в мае этого года.

"Олимпийское обновление", как его называют разработчики, весит более 3 ГБ и добавляет:

дополнительный регион "Олимп"

новое оружие

двух союзников

двух животных-компаньонов

дополнительные модификаторы геймплея.

Помимо этого, в обновлении расширили сюжет игры (обещают "часы новых диалогов"), переработали Перекресток, баланс некоторых оружий, добавили музыкальные композиции, а также поддержку компьютеров Mac с Apple M1 и мощнее. Ознакомиться с полным списком изменений можно в блоге игры.

С выходом патча Hades 2 стала ближе к выходу из раннего доступа. Но когда именно это произойдет, пока не подтверждено. Supergiant Games планируют выпустить еще парочку таких крупных обновлений, так что точно не раньше 2025 года. Тогда же игра появится на консолях.

Hades 2 — что вам нужно знать

Это продолжение одного из лучших представителей жанра "рогалик". Оригинал настолько полюбился игрокам, что по количеству "вишлистов" в Steam вторая часть долгое время занимала первое место.

Сюжет Hades 2 основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней стала Мелиноя, сестра протагониста первой части. Она охотится на титана Кроноса, а в ходе своего путешествия встречает различных богов, которые ей помогают.

В украинских регионах Steam и EGS цена на игру одна из самых низких и составляет всего 460 грн. Но после полноценного релиза она вырастет.

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