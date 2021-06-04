Первому счастливчику достанется смартфон, а двум другим победителям – шутер Outriders и экшен It Takes Two.

Сегодня мы выпустили обзор нового смартфона Xiaomi Note 10 5G. Для своего ценового сегмента аппарат оказался вполне удачным. Поэтому мы хотим подарить его нашим читателям. Он достанется первому победителю нашего конкурса. А участники, которые займут второе и третье место, получат в подарок от УНИАН научно-фантастический шутер Outriders для PS4 и увлекательный кооперативный экшен It Takes Two для ПК.

Чтобы получить Xiaomi Note 10 5G или одну из двух игр, нужно выполнить очень простые условия.

Правила конкурса:

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Написать свой ник в телеграм – это важно, так как поможет нам быстро связаться с победителем.

Выбрать один или несколько призов, которые вы хотели бы получить.

Ровно через неделю, 11 июня, мы подведем итоги конкурса с помощью рандома. Первый победитель получит от нас новенький Xiaomi Note 10 5G. Второму счастливчику достанется Outriders (версия для PS4), а третьему – веселый кооперативный экшен It Takes Two (версия для ПК).

О смартфоне Xiaomi Note 10 5G

Xiaomi Note 10 5G получил 6,5-дюймовый IPS экран с разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 700 с поддержкой сетей 5G, камеру на 48 МП, а также аккумулятор емкостью 5000 мА/ч. На борту устройства 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Смартфон успешно справляется с играми требовательными играми – от Call of Duty Mobile и Asphalt 9 до PUBG и Genshin Impact.

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Автор: Сергей Коршунов