Xiaomi Note 10 5G / фото УНИАН

Топ за свои деньги или компромиссный вариант для игр. Обзор Xiaomi Note 10 5G

Сергей Коршунов
18:00, 04 июня 2021
6 мин. 48

Новый Xiaomi Note 10 5G – это типичный "середнячок" с хорошим соотношением цены и качества. У него есть современный процессор с поддержкой сетей пятого поколения, но в производительности гаджет уступает более дорогим аппаратам. Однако, как он справляется с играми? Об этом, и о том, как его получить от нас в подарок читайте в сегодняшнем обзоре.

Игры на смартфонах все еще остаются самым распространенным и доступным видом гейминга. Поэтому УНИАН пристально следит за новыми устройствами. В этот раз нам на обзор попал свежий среднебюджетный аппарат – Xiaomi Note 10 5G. Мы коротко пройдемся по его основным характеристикам, камере и внешнему виду, а потом проверим его геймерские возможности. В конце обзора вы узнаете, как получить этот смартфон от нас в подарок. Итак, приступим.

Дизайн

Внешний вид Xiaomi Note 10 5G характерный для «середнячка». Корпус выполнен из пластика. Отпечатки на нем не остаются, но пыль собирает не хуже «стеклянных» смартов – благо, что в комплекте есть прозрачный чехол.

Корпус смартфона пластиковый / фото УНИАН

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2400 x 1080 точек. Это хороший экран с приличным запасом яркости и частотой обновления 90 Гц, что однозначно плюс, если мы рассматриваем его для игр. У Xiaomi Note 10 5G есть небольшой подбородок, зато отсутствует челка – фронтальная 8-мегапиксельная камера находится в вырезе в верхней части дисплея. Защищает экран Gorilla Glass 3 и заводская пленка. Это, как сказал бы «классик» – Not Great, Not Terrible.

Разъем для наушников есть / фото УНИАН

В руках аппарат лежит хорошо. Управлять им вполне удобно одной рукой, а, чтобы опустить верхнюю шторку, достаточно свайпнуть с середины экрана. Только качель громкости находится высоко – над кнопкой включения на правом боку устройства. Тянуться к ней неудобно.

Камера

Тройной блок камер на Xiaomi Note 10 5G / фото УНИАН

Нас больше интересуют геймерские возможности смартфона, поэтому о камере расскажем коротко. Xiaomi Note 10 5G получил тройной блок основных камер:

  • 1/2″ CMOS OmniVision OV48B – 48-мегапиксельный сенсор от OmniVision, конкурента Sony;
  • GalaxyCore GC02M1B – 2-мегапиксельный модуль размытия;
  • SK Hynix HI259H – 2-мегапиксельный модуль для макросъемки.

Несмотря на большое количество мегапикселей, камеру сложно назвать выдающейся. Снимки делает приличные, неплохо справляется с шумом, хотя и не идеально, но заваливает цвета.

Снимок, сделанный на основную камеру Xiaomi Note 10 5G / фото УНИАН
Снимок, сделанный на основную камеру Xperia 1 / фото УНИАН

Впрочем, до кислотного безумия от «Самсунга» ей далеко. Есть довольно средний ночной режим, функции бьютификации от AI и ручные настройки для «профи». И если резюмировать, то основная камера хоть звезд с неба и не хватает, но неплохо справляется со своими обязанностями – для соцсетей подойдет отлично.

Модуль размытия далеко не всегда работает хорошо / фото УНИАН

А вот модуль размытия не очень – часто промахивается и может заблюрить часть объекта, который по художественной задумке должен оставаться в фокусе.

Безопасность

Сканер отпечатков в кнопке включения / фото УНИАН

Очень порадовал сканер отпечатков пальцев. Он встроен в кнопку включения на правом боку смартфона, и работает превосходно. Разблокировка происходит моментально – для этого достаточно просто положить палец на кнопку, не нажимая ее. Есть также и разблокировка по лицу, но она вполне стандартная.

Оболочка и прочие характеристики

Из коробки Xiaomi Note 10 5G работает на ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. Смартфон сразу предлагает обновиться до актуальной прошивки. На момент написания материала это 12.0.8.

Смартфон работает на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12 / скриншот

Сама оболочка шустрая и удобная, хоть местами в ней и встречается реклама. Правда в интернете описано множество способов, как от нее избавиться. Так что при желании, можно самостоятельно устранить данный недостаток. Хотя вопрос наличия рекламы в гаджете, который вы покупаете за деньги, остается дискуссионным.

Как ведет себя в играх

На борту Xiaomi Note 10 5G всего 4 ГБ оперативной памяти. Это весьма скромно по сегодняшним меркам, но для комфортной игры достаточно. Зато гаджет получил накопитель на 128 ГБ с возможностью расширения памяти и аккумулятор на 5000 мА/ч.

Память смартфона можно расширить с помощью карты Micro SD / фото УНИАН

Сердцем смартфона выступает чипсет MediaTek Dimensity 700 с поддержкой сетей 5G. У него 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц и 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц. По заявлениям производителя, процессор оснащен системой охлаждения с несколькими слоями графитного материала. Самое то, чтобы не перегревался в процессе игры. Хотя с точки зрения производительности ему далеко до флагманских решений. Ближайший конкурент MediaTek Dimensity 700 – это Snapdragon 730.

Учитывая не самые топовые характеристики аппарата, в Call of Duty Mobile удалось выставить только средние настройки графики с большим количеством кадров в секунду. Если честно, разительной разницы с высокими настройками графики я не увидел. Зато никаких проблем с просадками FPS не испытывал. Играть было очень комфортно, смартфон не сильно нагревался.

Так выглядит Call of Duty Mobile на Xiaomi Note 10 5G / скриншот

Да и в популярной сейчас Genshin Impact графика не вызвала нареканий, хоть и была немного хуже, чем в топовых девайсах. Иногда во время катсцен были заметны слишком дерганные переходы. Но в процессе игры никаких подтормаживаний не было. За полчаса в Genshin Impact температура процессора поднялась с 35 градусов до 63. А аккумулятор сел только на 7%. Это очень оптимистичные показатели. Интересно, что для сравнения я запустил Genshin Impact на своем Xperia 1, который работает на Snapdragon 855. Так вот он стал греться намного быстрей, чем Xiaomi Note 10 5G.

Genshin Impact на Xiaomi Note 10 5G / скриншот

С гонкой Asphalt 9 у Note 10 5G также никаких проблем не возникло. Игра работала отлично и выдавала приятную картинку.

Asphalt 9 на Xiaomi Note 10 5G / скриншот

Стоит правда сделать небольшую ремарку. Динамик в смартфоне хоть и громкий, но он один. И расположили его на правой нижней стороне смартфона. Так что, когда вы будете играть, то скорее всего закроете его рукой.

скриншот

Результаты синтетических тестов:

  • AnTuTu: 243 678
  • Geekbench 5: 1392 | 553/1695

Выводы и конкурс

Xiaomi Note 10 5G не пытается казаться сверхпроизводительным флагманом. За свою цену в 6999 грн он обладает громким и четким динамиком, неплохой камерой и хорошим экраном с частотой обновления 90 Гц. В играх аппарат хоть и не выдает ультра-графику, но и не подводит. Спокойно запускает любой современный тайтл – от установленного из коробки PUBG до Genshin Impact и Call of Duty Mobile. Так что мы с радостью подарим его победителю нашего конкурса. Детали и условия розыгрыша читайте в здесь.

Сергей Коршунов

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