Топ за свои деньги или компромиссный вариант для игр. Обзор Xiaomi Note 10 5G

Новый Xiaomi Note 10 5G – это типичный "середнячок" с хорошим соотношением цены и качества. У него есть современный процессор с поддержкой сетей пятого поколения, но в производительности гаджет уступает более дорогим аппаратам. Однако, как он справляется с играми? Об этом, и о том, как его получить от нас в подарок читайте в сегодняшнем обзоре.

Игры на смартфонах все еще остаются самым распространенным и доступным видом гейминга. Поэтому УНИАН пристально следит за новыми устройствами. В этот раз нам на обзор попал свежий среднебюджетный аппарат – Xiaomi Note 10 5G. Мы коротко пройдемся по его основным характеристикам, камере и внешнему виду, а потом проверим его геймерские возможности. В конце обзора вы узнаете, как получить этот смартфон от нас в подарок. Итак, приступим.

Дизайн

Внешний вид Xiaomi Note 10 5G характерный для «середнячка». Корпус выполнен из пластика. Отпечатки на нем не остаются, но пыль собирает не хуже «стеклянных» смартов – благо, что в комплекте есть прозрачный чехол.

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2400 x 1080 точек. Это хороший экран с приличным запасом яркости и частотой обновления 90 Гц, что однозначно плюс, если мы рассматриваем его для игр. У Xiaomi Note 10 5G есть небольшой подбородок, зато отсутствует челка – фронтальная 8-мегапиксельная камера находится в вырезе в верхней части дисплея. Защищает экран Gorilla Glass 3 и заводская пленка. Это, как сказал бы «классик» – Not Great, Not Terrible.

В руках аппарат лежит хорошо. Управлять им вполне удобно одной рукой, а, чтобы опустить верхнюю шторку, достаточно свайпнуть с середины экрана. Только качель громкости находится высоко – над кнопкой включения на правом боку устройства. Тянуться к ней неудобно.

Камера

Нас больше интересуют геймерские возможности смартфона, поэтому о камере расскажем коротко. Xiaomi Note 10 5G получил тройной блок основных камер:

1/2″ CMOS OmniVision OV48B – 48-мегапиксельный сенсор от OmniVision, конкурента Sony;

GalaxyCore GC02M1B – 2-мегапиксельный модуль размытия;

SK Hynix HI259H – 2-мегапиксельный модуль для макросъемки.

Несмотря на большое количество мегапикселей, камеру сложно назвать выдающейся. Снимки делает приличные, неплохо справляется с шумом, хотя и не идеально, но заваливает цвета.

Впрочем, до кислотного безумия от «Самсунга» ей далеко. Есть довольно средний ночной режим, функции бьютификации от AI и ручные настройки для «профи». И если резюмировать, то основная камера хоть звезд с неба и не хватает, но неплохо справляется со своими обязанностями – для соцсетей подойдет отлично.

А вот модуль размытия не очень – часто промахивается и может заблюрить часть объекта, который по художественной задумке должен оставаться в фокусе.

Безопасность

Очень порадовал сканер отпечатков пальцев. Он встроен в кнопку включения на правом боку смартфона, и работает превосходно. Разблокировка происходит моментально – для этого достаточно просто положить палец на кнопку, не нажимая ее. Есть также и разблокировка по лицу, но она вполне стандартная.

Оболочка и прочие характеристики

Из коробки Xiaomi Note 10 5G работает на ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. Смартфон сразу предлагает обновиться до актуальной прошивки. На момент написания материала это 12.0.8.

Сама оболочка шустрая и удобная, хоть местами в ней и встречается реклама. Правда в интернете описано множество способов, как от нее избавиться. Так что при желании, можно самостоятельно устранить данный недостаток. Хотя вопрос наличия рекламы в гаджете, который вы покупаете за деньги, остается дискуссионным.

Как ведет себя в играх

На борту Xiaomi Note 10 5G всего 4 ГБ оперативной памяти. Это весьма скромно по сегодняшним меркам, но для комфортной игры достаточно. Зато гаджет получил накопитель на 128 ГБ с возможностью расширения памяти и аккумулятор на 5000 мА/ч.

Сердцем смартфона выступает чипсет MediaTek Dimensity 700 с поддержкой сетей 5G. У него 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц и 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц. По заявлениям производителя, процессор оснащен системой охлаждения с несколькими слоями графитного материала. Самое то, чтобы не перегревался в процессе игры. Хотя с точки зрения производительности ему далеко до флагманских решений. Ближайший конкурент MediaTek Dimensity 700 – это Snapdragon 730.

Учитывая не самые топовые характеристики аппарата, в Call of Duty Mobile удалось выставить только средние настройки графики с большим количеством кадров в секунду. Если честно, разительной разницы с высокими настройками графики я не увидел. Зато никаких проблем с просадками FPS не испытывал. Играть было очень комфортно, смартфон не сильно нагревался.

Да и в популярной сейчас Genshin Impact графика не вызвала нареканий, хоть и была немного хуже, чем в топовых девайсах. Иногда во время катсцен были заметны слишком дерганные переходы. Но в процессе игры никаких подтормаживаний не было. За полчаса в Genshin Impact температура процессора поднялась с 35 градусов до 63. А аккумулятор сел только на 7%. Это очень оптимистичные показатели. Интересно, что для сравнения я запустил Genshin Impact на своем Xperia 1, который работает на Snapdragon 855. Так вот он стал греться намного быстрей, чем Xiaomi Note 10 5G.

С гонкой Asphalt 9 у Note 10 5G также никаких проблем не возникло. Игра работала отлично и выдавала приятную картинку.

Стоит правда сделать небольшую ремарку. Динамик в смартфоне хоть и громкий, но он один. И расположили его на правой нижней стороне смартфона. Так что, когда вы будете играть, то скорее всего закроете его рукой.

Результаты синтетических тестов:

AnTuTu: 243 678

Geekbench 5: 1392 | 553/1695

Выводы и конкурс

Xiaomi Note 10 5G не пытается казаться сверхпроизводительным флагманом. За свою цену в 6999 грн он обладает громким и четким динамиком, неплохой камерой и хорошим экраном с частотой обновления 90 Гц. В играх аппарат хоть и не выдает ультра-графику, но и не подводит. Спокойно запускает любой современный тайтл – от установленного из коробки PUBG до Genshin Impact и Call of Duty Mobile. Так что мы с радостью подарим его победителю нашего конкурса. Детали и условия розыгрыша читайте в здесь.

Сергей Коршунов

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