Показатели игры не оправдали ожидания разработчиков.

Разработка шутера Level Zero: Extraction от украинcкой студии Doghowl Games официально прекращена всего через две недели после выхода из раннего доступа.

В Steam разработчики заявили, что игра не оправдала ожиданий и не может дальше существовать с финансовой точки зрения.

Игроки встретили Level Zero: Extraction довольно прохладно. У игры больше 2 тысяч отзывов, но они смешанные: игроки жалуются на плохую обратную связь от разработчиков и слабую техническую сторону, хоть и отмечают оригинальный концепт и интересный ассиметричный геймплей.

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По словам комьюнити-менеджера, последний патч, вышедший 30 января, вероятно, останется финальным обновлением: "Мне больно видеть, как проект, над которым я работал несколько лет, заканчивает своё развитие. Но, как говорил один мудрый наёмник: 'Имеем, что имеем'".

При этом серверы игры продолжат работу, хотя дальнейшая поддержка и новые события больше не планируются. Кроме того, ежемесячные вайпы по четвергам пока сохраняются.

Студия Doghowl уже анонсировала новый многопользовательский проект, который будет ориентирован на кооперативный геймплей, но пока не раскрыла подробностей. Разработчики пригласили игроков следить за анонсами в своём Discord, однако ссылка на сервер оказалась нерабочей.

Ранее мы рассказывали, что Stalker 2 получил крупнейшее в 2025 году обновление. Оно исправляет 1700+ ошибок.

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