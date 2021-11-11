Создатели игры использовали разные виды оружия.

Студия GSC Game World продолжает усердно разрабатывать S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Недавно она поделилась новым роликом, в котором демонстрируется запись звуков стрельбы для будущей игры.

На видео показывается, что авторы отправились на специально подготовленный полигон со всем необходимым оборудованием. Они вели огонь из разнообразных автоматов, снайперских винтовок, дробовиков, пистолетов и так далее. Стреляли по мишеням, расставленным на безопасной дистанции.

Отдельное внимание в ролике посвящено дополнительным звукам, которые связаны с оружием. Например, звучанию при перезарядке и использовании продольно-скользящего затвора.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действие сиквела развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук