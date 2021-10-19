Информации о пока не анонсированном проекте нет.

Студия GSC Game World сейчас активно работает над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Однако недавно выяснилось, что это не единственный проект компании. Она параллельно трудится над еще одной не анонсированной игрой.

Информацию удалось узнать из профиля генерального директора GSC Game World Евгения Григоровича на LinkedIn. В графе об опыте работы руководитель упомянул вторую игру, которая сейчас находится в производстве. Дополнительной информации о ней нет. Возможно, это продолжение серии "Казаки" или же какое-то ответвление S.T.A.L.K.E.R. Еще один потенциальный вариант — ремастер S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. О нем некоторое время ходили слухи, но подтверждений не было.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действие сиквела развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук