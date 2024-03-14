Сума угоди становитиме $247 млн.

Шведский игровой холдинг Embracer Group AB подтвердил частичную продажу российской Saber Interactive вместе с украинскими студиями 4А Games (создатели Metro) и Fractured Byte, штаб квартира которой в Эстонии, а офисы разработки в Днепре и Киеве.

Об этом пишет известный в игровой индустрии журналист из Bloomberg Джейсон Шрайер, который получил копию внутреннего письма к сотрудникам, где CEO Мэтт Карх подтвердил продажу 4А Games и Zen Studios.

Шведы подают это соглашение как полное прекращение всех операции в России путем высвобождения отдельных активов Saber Interactive. Сумма сделки составит $247 млн, а продавать их будут студии Beacon Interactive, которая принадлежит соучредителю Saber Interactive.

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Согласно условиям соглашения, собственностью Saber Interactive станут 38 игр и ряд студий, среди которых:

Fractured Byte;

Nimble Giant;

DIGIC;

Mad Head Games;

New World Interactive;

3D Realms (Duke Nukem);

Slipgate.

Как добавляется, 4A Games, которая является самой известной украинской студией, стала частью Embracer еще в 2020 году. Тогда шведы и решили присоединить их к российской Saber Interactive. Из-за этого при продаже последней украинская студия снова сменит владельца.

Другие новости о 4A Games

В феврале исполнилось пять лет со дня выхода украинского шутера Metro Exodus от украинской 4А Games. В честь юбилея авторы сообщили, что продажи игры за это время составили 10 млн копий.

Тогда же студия подтвердила разработку новой игры в серии Metro. Вероятнее всего, игра появится в 2025 или 2026 году.

Есть вероятность, что эта игра останется в собственности Embracer, а не перейдет вместе с российским Saber Interactive.

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