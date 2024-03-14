Шведский игровой холдинг Embracer Group AB подтвердил частичную продажу российской Saber Interactive вместе с украинскими студиями 4А Games (создатели Metro) и Fractured Byte, штаб квартира которой в Эстонии, а офисы разработки в Днепре и Киеве.
Об этом пишет известный в игровой индустрии журналист из Bloomberg Джейсон Шрайер, который получил копию внутреннего письма к сотрудникам, где CEO Мэтт Карх подтвердил продажу 4А Games и Zen Studios.
Шведы подают это соглашение как полное прекращение всех операции в России путем высвобождения отдельных активов Saber Interactive. Сумма сделки составит $247 млн, а продавать их будут студии Beacon Interactive, которая принадлежит соучредителю Saber Interactive.
Согласно условиям соглашения, собственностью Saber Interactive станут 38 игр и ряд студий, среди которых:
- Fractured Byte;
- Nimble Giant;
- DIGIC;
- Mad Head Games;
- New World Interactive;
- 3D Realms (Duke Nukem);
- Slipgate.
Как добавляется, 4A Games, которая является самой известной украинской студией, стала частью Embracer еще в 2020 году. Тогда шведы и решили присоединить их к российской Saber Interactive. Из-за этого при продаже последней украинская студия снова сменит владельца.
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В феврале исполнилось пять лет со дня выхода украинского шутера Metro Exodus от украинской 4А Games. В честь юбилея авторы сообщили, что продажи игры за это время составили 10 млн копий.
Тогда же студия подтвердила разработку новой игры в серии Metro. Вероятнее всего, игра появится в 2025 или 2026 году.
Есть вероятность, что эта игра останется в собственности Embracer, а не перейдет вместе с российским Saber Interactive.