Подробностей и даты релиза пока нет, но, похоже, стоит ориентироваться на 2025-2026 год.

Сегодня исполнилось пять лет со дня выхода украинского шутера Metro Exodus от украинской 4A Games. В честь юбилея авторы сообщили, что продажи игры за это время составили 10 млн копий.

Также разработчики опубликовали "дорожную карту" всей франшизы Metro, где еще раз подтвердили, что следующая часть основной серии находится в разработке. Она "вернется, когда будет готова".

Подробностей об игре и даты выхода пока нет. Судя по календарю, на выпуск новой полноценной части Metro в этом году можно не рассчитывать: размытое число не очень-то напоминает цифру 4. Скорее всего, игра появится в 2025 или 2026 году.

Как известно, ранее в этом месяце была анонсирована новая игра Metro с подзаголовком Awakening, которая будет VR-спин-оффом серии, и выйдет эксклюзивно для устройств виртуальной реальности. Ее разработкой занимается студия Vertigo Games.

В сети уже давно ходят слухи о разработке следующей полноценной части Metro. На определенном этапе в планах студии был некий "космический шутер", но очевидно, от этой идеи давно отказались в пользу успешных игр по вселенной Metro. А после начала войны 4A Games переосмыслила сюжет следующей части франшизы.

В 2023-м Том Хендерсон, один из главных игровых инсайдеров, рассказывал о Metro 4. По его словам, проект находится на такой стадии разработки, когда игру можно пройти от начала до конца. А геймплей будет классическим для этой серии: игрокам придется стелсить, крафтить и собирать ресурсы.

Коротко о Metro Exodus

Третья и на сегодня последняя часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Exodus вышел 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Всем владельцам оригинальной игры доступен бесплатный "некстген" апгрейд.

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