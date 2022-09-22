Выпуск игры по-прежнему запланирован на 2023 год.

Украинская студия GSC Game World дважды переносила S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Первый раз это случилось в середине января, а второй — после полномасштабного вторжения России. Сейчас релиз игры запланирован на 2023 год, а недавние "инсайды" от белорусских блогеров не соответствуют действительности. Студия опровергла информацию о переносе и проблемах с производством.

Авторы YouTube-канала iXBT Games якобы со ссылкой на собственные источники сообщили, что GSC Game World испытывает проблемы. После начала полномасштабной войны из команды ушло много разработчиков, новые специалисты не задерживаются из-за отсутствия четкой документации, а более-менее готово только вступление. Из-за этого S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2024-2025 году и, возможно, в раннем доступе.

Доверенный инсайдер Том Хендерсон запросил у GSC комментарий касательно свежих слухов. Представители студии ему ответили: "Обычно мы не комментируем подобные слухи, но из-за абсурдного характера этой информации мы сделаем исключение. Это ложь, и игра не была отложена в очередной раз. Наша дата выхода — 2023 год, как мы и объявили на выставке E3 этим летом".

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Напомним, в сентябре уже появлялись слухи о новом переносе проекта на фоне возвращения средств за предварительные заказы на Xbox. Тогда GSC выступила с официальным заявлением и развеяла все домыслы.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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