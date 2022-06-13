Шутер стоит ждать лишь в следующем году.

Украинская студия GSC Game World официально объявила об очередном переносе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра не выйдет в декабре 2022-го, как планировалось ранее. Шутер перенесли на следующий год.

Такой информацией поделился PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в комментарии изданию PCGamer.

На вчерашней презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 показали список проектов, которые выйдут на ПК и Xbox в течении следующих двенадцати месяцев. S.T.A.L.K.E.R. 2 среди них не оказалось, поэтому журналисты обратились к GSC за комментарием.

Бочаров в ответе заявил: "Это произошло немного раньше, чем ожидалось, мы действительно планировали раскрыть это в ближайшие дни. Но да, игра теперь выходит в 2023 году".

О причинах переноса PR-менеджер не упомянул, но они и так понятны. В связи с полномасштабным вторжением России в Украину разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 пришлось остановить. После этого часть команды переехала в Чехию. А информация о возобновлении производства поступила только в конце мая.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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