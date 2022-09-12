Возвращение средств за предзаказы на Xbox связано с тем, что у игры нет точной даты релиза.

На прошлой неделе в Сети появились сообщения, что Microsoft начала возвращать средства за предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Из-за этого возникли слухи об очередном переносе игры на более поздний срок. Однако украинская студия GSC Game World опровергла эти домыслы.

Представители компании дали комментарий изданию PC Gamer касательно возращения средств за предзаказы.

"Нам пришлось отложить игру до 2023 года, точной даты выхода пока нет. Мы сделали объявление на расширенной выставке E3 Microsoft вместе с [публикацией] дневника разработчика и вступительной сцены. Microsoft возвращает предварительные заказы на игры без точной даты выхода. Когда позже мы объявим точную дату релиза, предварительные заказы снова начнут действовать для Xbox. Предзаказы на ПК (Steam, EGS, GOG) не затрагиваются", — сообщил представитель GSC Game World.

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Напомним, в январе S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на декабрь 2022 года. Разработчикам понадобилось больше времени на создание игры. Однако 24 февраля Россия развязала полномасштабную войну против Украины. GSC пришлось перенести главный офис в Чехию, а некоторые члены команды отправились на фронт. В связи с этим дату релиза снова сместили – на 2023 год. Точные сроки запуска пока не сообщаются.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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