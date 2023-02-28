Средства от продажи этого дополнения пойдут на восстановление настоящего Ан-225 "Мрія", который уничтожили российские оккупанты.

Компания Microsoft выпустила дополнение к видеоигре Flight Simulator, которая позволяет попробовать себя в роли пилота цифровой копии самолета "Мрія".

Как сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, команда Минцифры работала над этой инициативой вместе с предприятием "Антонов". Отмечается, что это детальная копия настоящего самолета - с идентичным дизайном и даже звуками мотора.

"Ровно год назад россияне уничтожили Ан-225 "Мрія". Украинскую гордость и самый большой транспортный самолет в мире. Сегодня Microsoft представили "Мрію" в Flight Simulator. Теперь каждый из вас сможет виртуально порулить легендарным самолетом. Но самое важное - средства по продаже дополнения "Мрія add-on" пойдут на реконструкцию настоящей "Мрії". Полетать можно на Xbox, PC и Steam. Спасибо Microsoft за мощную инициативу. Команда Минцифры работала над ней вместе с предприятием "Антонов", - отметил Федоров.

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Украинский самолет "Мрія"

Как сообщал УНИАН, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрія". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. На момент вторжения он был на ремонте, а потому не успел вылететь из Украины.

В июне 2022 года "Укрпочта" начала продажу новой почтовой марки "Украинская мечта" с самолетом "Мрія", который был уничтожен российскими оккупантами.

Что известно о Microsoft Flight Simulator

Это серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. От многих серий авиасимуляторов MSFS отличается достаточно реалистичной физикой нормального полета и, как следствие, большой сложностью управления самолетом.

Наличие практически всех крупных аэропортов мира с реалистичными данными, реальным ландшафтом (с версии Flight Simulator 2002 смоделирован весь земной шар), реалистичными погодными условиями, отличной графикой делают эту серию симуляторов одной из лучших в своем классе.

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