Марку выпустят тиражом 3 миллиона штук.

"Укрпочта" с 28 июня вводит в обращение новую почтовую марку "Украинская Мрия".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Купить марку тиражом в 3 миллиона штук можно будет в отделениях "Укрпочты" или в онлайн-магазинах. К почтовой марке выпущены художественный конверт и открытка. Также запланирована продажа тематического мерча с изображением марок.

Отмечается, что по-прежнему будут действовать ограничения на количество приобретенных марок. Один клиент может заказать на один заказ не более двух марковых листов, пяти конвертов и пяти открыток.

В пресс-службе добавили, что погашения штемпелями "Первый день" состоятся 28 июня в Киеве и Гостомеле, а спецгашения "Украинская Мрия" - во всех филиалах "Укрпочты".

"Основой эскизов почтовой марки "Украинская Мрия", конвертов, карточек и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из г. Любомль Волынской области, на котором самое большое воздушное судно летит к звездам и украшено розовыми цветами. Именно эта ее работа стала призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?", который состоялся в прошлом году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля"Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!"тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

"Русский военный корабль, иди ...!"- фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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