В SAND игроку предстоит строить огромных роботов для передвижения по пустыне.

Украинские студии TowerHaus и Hologryph представили демоверсию своей многопользовательской игры SAND, которая уже набирает популярность в преддверии официального старта фестиваля демо Steam Next Fest 14 октября.

Действия SAND разворачиваются в дизельпанк мире на планете София, оставшейся от Австро-Венгерской империи. Проект предлагает игрокам исследовать обширные песчаные пустоши. В открытом мире вы и ваши друзья сможете искать улучшенное снаряжение, устраивать засады на других игроков, а главной особенностью игры является возможность строительства собственной базы: массивной стальной конструкции на четырёх ногах, способной передвигаться по миру.

Трейлер демоверсии показывает динамичные сцены, где необходимо проникнуть в движущуюся базу, бороться с врагами на крышах, а затем подорвать объект изнутри и быстро покинуть зону взрыва. В полной версии игры ожидается еще больше хаоса, когда несколько баз будут сталкиваться между собой, создавая атмосферу морских сражений пиратских кораблей с прыжками игроков с одного импровизированного балкона на другой.

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В текущей демоверсии основное внимание уделено PvP сражениям, однако разработчики продолжают работу над дополнительными функциями, такими как NPC, интерактивные точки интереса, новые модули для роботов как для PvP, так и для PvE. Эти элементы будут внедрены в будущие обновления, значительно расширяя игровой процесс.

Демоверсия SAND быстро поднимается в рейтингах самых популярных демонстраций на платформе. На момент написания новости, она находится на 3-м месте среди новинок в Steam. Обходят её только демо Delta Force и Half Sword.

Отзывы пользователей Steam о SAND разделились: одни хвалят амбициозность проекта и уникальную концепцию, другие жалуются на нестабильную производительность, затрудняющую игру.

Разработчики обещают, что финальная версия игры предложит улучшенную графику и оптимизацию, устраняющую текущие проблемы. Впереди игроков ждут захватывающие PvP-бои, строительство и управление базами, а также множество других интересных механик.

Steam Next Fest - это ежегодное мероприятие на платформе Steam, которое предоставляет разработчикам возможность демонстрировать свои игры через бесплатные демоверсии и прямые трансляции. В течение фестиваля игроки могут предварительно опробовать новые проекты, пообщаться с создателями игр, задать вопросы и узнать о будущих релизах. Это отличная возможность открыть для себя инди-игры и популярные проекты до их официального выхода. Октябрський фестиваль начинается 14 числа.

Напомним, что ранее мы рассказывали о Halls of Torment, помесь Diablo и Vampire Surivors в жанре Rogue-like. Игра уже стала одним из самых высоко оценённых рогаликов года.

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