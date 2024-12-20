Компании пришлось удалить некоторые песни из-за окончания лицензии на треки.

Ubisoft вернула в продажу Rocksmith 2014 Remastered через год, после того как убрала её с полок в октябре 2023 года. В Steam вышла новая версия проекта с подзаголовком Learn and Play.

Изначально игру убирали из-за проблем с лицензированием некоторых треков. Эта проблема никуда не делась, поэтому сейчас Rocksmith 2014 Remastered не достаёт нескольких песен, которые раньше там были.

Учитель игры на гитаре вернули только по просьбам фанатов, сказано в пресс-релизе Ubisoft на странице в Steam:

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"Хотя мы считаем, что Rocksmith+ - это лучшее место для изучения игры на гитаре, басе и пианино с обширным музыкальным каталогом (у Rocksmith+ крайне отрицательные отзывы - прим. ред.), мы также прислушались к отзывам сообщества Rocksmith 2014. Вы попросили вернуть Rocksmith 2014 Remastered, и мы это сделали!"

Сейчас Rocksmith 2014 Remastered Learn and Play можно купить в Steam со скидкой в 70% всего за 87 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft убрала из продажи лучшую, по версии игроков, часть Forza Horizon. У компании тоже кончилась лицензия, только на некоторые автомобильные бренды.

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